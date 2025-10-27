Tchoukball: Sigue la puesta a punto rumbo al Panamericano

La ciudad de Concordia fue sede de una nueva jornada de entrenamiento del preselectivo argentino de tchoukball categoría Masters, en el marco de la preparación rumbo al Campeonato Panamericano 2026 que se disputará en Colombia.

La actividad reunió a una importante cantidad de jugadores y jugadoras provenientes de las jurisdicciones asociadas a la Federación de Tchoukball Entrerriano (FTBE), quienes participaron activamente de esta nueva instancia del proceso formativo nacional.

El encuentro se desarrolló en las instalaciones del gimnasio “Indoor”, donde, durante varias horas, los deportistas llevaron adelante trabajos técnico-tácticos bajo la supervisión del cuerpo de entrenadores conformado por Juan Gallegos, Jonathan Mendoza y Diego Nicolini.

Además del plano deportivo, la jornada dejó como saldo un marcado clima de compañerismo, esfuerzo y espíritu de equipo. La cohesión del plantel en esta etapa inicial del proceso aparece como un factor fundamental para potenciar el rendimiento y consolidar la identidad de juego.

Cabe recordar que Argentina fue sede del último Campeonato Panamericano, desarrollado en la ciudad entrerriana de Chajarí, donde delegaciones de Brasil, Uruguay, Colombia y Chile protagonizaron una experiencia de alto nivel. Con la mirada puesta en 2026, el tchoukball argentino continúa dando pasos firmes en el perfeccionamiento y el desarrollo de la disciplina a nivel regional.