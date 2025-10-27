Senado: Trabajo en comisiones y convocatoria a sesión ordinaria

Los legisladores, entre otras iniciativas, continuarán con el tratamiento del proyecto de ley por el que se regula la participación pública y privada en la promoción y estímulo del Deporte. Asimismo el Senado entrerriano está convocado a una nueva sesión en el marco del 146º período legislativo, en los llamados del martes a las 19 horas, miércoles a las 13 y jueves a las 11.

Para este miércoles 29 de octubre, en la Sala de Comisiones del Senado, se pautó una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. Desde las 10, quienes integran el espacio de trabajo, abordarán asuntos pendientes en comisión.

Posteriormente, para la hora 11 se convocó a una reunión conjunta de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Mercosur, Turismo y Deportes, para continuar con el análisis del Expediente N° 27.368 – 28.014 unificado, que contiene el proyecto de ley en revisión, por el que se regula la participación pública y privada en la promoción y estímulo del Deporte.

Convocatoria a sesión ordinaria

El Senado entrerriano llevará a cabo esta semana una nueva sesión del 146º período legislativo. Los senadores están convocados a sesionar, en los llamados de este martes 28 de octubre, a las 19 horas, miércoles 29 de octubre, a las 13, y jueves 30 de octubre, a las 11. La sesión se trasmitirá en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores