Colello sobre el debut de la Boleta Única de Papel: “Fue un sistema eficiente, rápido, dinámico y práctico”

El secretario general de la Gobernación destacó a Elonce que la participación electoral en Entre Ríos alcanzó el 73%, por encima del promedio nacional; y adelantó que este lunes el gobernador Rogelio Frigerio encabezará una reunión de gabinete.

El scretario general de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, analizó el desarrollo de la jornada electoral y resaltó la amplia participación ciudadana registrada en la provincia. En declaraciones a Elonce, señaló que “fue un día para celebrar la democracia” y valoró el funcionamiento delnuevo sistema de votación con Boleta Única de Papel (BUP).

“Tengo 37 años, nací en democracia, y para mí todas las elecciones son un día de festejo. En particular esta elección tiene dos connotaciones que la diferencian: a nivel nacional votó cerca del 65% de la gente, una de las participaciones más bajas desde el retorno de la democracia, pero en Entre Ríos votó alrededor del 73%, lo que muestra el interés y las ganas de participar de los entrerrianos”, afirmó.

“Una elección ágil y eficiente”

El funcionario destacó la implementación de la Boleta Única de Papel, aplicada por primera vez en la provincia. “Por los comentarios que llegaron de fiscales y vecinos, fue un sistema eficiente, rápido, dinámico y práctico. Es una herramienta que ya teníamos que tener, y su buen funcionamiento es una buena experiencia para todos”, consideró.

Colello sostuvo que la jornada electoral “transcurrió con normalidad y en un clima de tranquilidad”, y celebró la actitud del electorado: “La participación en sí misma es importante, y que haya estado por encima de la media nacional lo hace más relevante todavía, porque las elecciones legitiman una decisión del pueblo; y cuantas más personas participan, más legitimada está”.

Reunión de gabinete y continuidad de gestión

Consultado sobre los pasos siguientes, confirmó que el gobernador Rogelio Frigerio convocó a una reunión de gabinete para este lunes. “Termina el conteo, el escrutinio, y mañana hay que ponerse a trabajar como todos los días, para seguir poniendo de pie a la provincia”, aseguró.

Respecto de posibles cambios en el gabinete, Colello explicó que “no hay modificaciones obligadas”, aunque señaló que, como es habitual a fin de año, el gobernador evaluará “los objetivos alcanzados por cada ministerio” y definirá los ajustes necesarios.

“En los casos puntuales de Darío Schneider o Alicia Fregonese, será el gobernador quien defina las reemplazos en el ministerio de Planeamiento y el Consejo General de Educación, pero eso se resolverá hacia diciembre”, aclaró.

Expectativa en el búnker oficial

El funcionario confirmó además que el gobernador votó en Villa Paranacito junto a su familia, acompañando a su hija en su primera votación, un hecho que calificó como “emocionante y simbólico”.

En tanto, en el búnker del oficialismo provincial, ubicado en el salón Coliseo, en Paraná, se aguardaba con expectativa la difusión de los resultados oficiales y los discursos de los principales referentes.

Colello se mostró confiado y pidió paciencia hasta la publicación de los primeros datos. “Es un día para celebrar la participación, la paz social y la confianza en la democracia, más allá de los resultados”, concluyó. (Fuente: Elonce)