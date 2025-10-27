Los argentinos decidimos no volver atrás”, expresó Frigerio tras el triunfo

El mandatario entrerriano celebró la victoria de Alianza La Libertad Avanza junto a la militancia que se concentró en el bunker. A su vez fue prudente con los resultados: “de ninguna manera nosotros entendemos que esto es un cheque en blanco”. También convocó a la oposición para trabajar en conjunto.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, celebró el triunfo de la Alianza La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales: “Los ciudadanos decidimos no tirar por la borda el esfuerzo de estos meses, no volver atrás y volcarnos a un futuro provisorio que tiene la Argentina así como también nuestra provincia”.

Sin embargo fue cauteloso con los resultados: “Hay que escuchar a las urnas cuando perdés y también cuando ganás: de ninguna manera nosotros entendemos que esto es un cheque en blanco”, sostuvo Frigerio.

Además sostuvo que la Alianza con la Libertad Avanza y el apoyo al Gobierno nacional fue por “convicción” de las soluciones iban a llegar. “Necesitamos que al Gobierno Nacional y al Presidente le vaya bien para que también nos vaya mejor a todos y a cada uno de nosotros”, remarcó.

En su discurso, aprovechó la ocasión para convocar a la oposición a trabajar en conjunto para resolver diferentes cuestiones. “Escuchemos todos los mensajes de la provincia”. Además aseguró que hasta el momento no recibió ningún llamado de Michel ni de Bahl, los candidatos justicialistas. (APFDigital)