Autorizan a faltar al trabajo el lunes a estatales que sean autoridades de mesa

Trabajadores del Estado provincial que se desempeñen como autoridades de mesa en las elecciones del domingo están autorizados a no concurrir a sus lugares de trabajo el lunes. Así lo dispuso el Gobierno provincial a través del decreto 2895. La inasistencia se considerará justificada y no generará efectos en la liquidación y pago de los adicionales particulares y del presentismo.

“Autorízase a los agentes dependientes del Estado Provincial que se desempeñarán como autoridades de mesa en el Acto Comicial que se realizará el día 26 de octubre del corriente año, a no concurrir a sus lugares de trabajo el día hábil posterior al mismo, 27 de octubre de 2025”, establece el decreto y considera a la inasistencia como justificada, “no generando efecto alguno a los fines de la liquidación y pago de los adicionales particulares y del presentismo”.

Además establece que “la condición de Autoridad de Mesa se acreditará mediante documento de notificación emitido por la Secretaría Electoral Nacional”, a la vez que invita “al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a los Municipios de la Provincia y al sector privado, a adherir a la medida”.

“En anteriores elecciones se ha establecido como práctica facultar la no concurrencia a los lugares de trabajo el día hábil posterior al comicio, a aquellos agentes dependientes del Estado Provincial que se hayan desempeñado como Autoridades de Mesa”, argumenta en sus considerandos la norma. APFDigital