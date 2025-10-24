Oct 24

Autorizan a faltar al trabajo el lunes a estatales que sean autoridades de mesa

 

Trabajadores del Estado provincial que se desempeñen como autoridades de mesa en las elecciones del domingo están autorizados a no concurrir a sus lugares de trabajo el lunes. Así lo dispuso el Gobierno provincial a través del decreto 2895. La inasistencia se considerará justificada y no generará efectos en la liquidación y pago de los adicionales particulares y del presentismo.

 

“Autorízase a los agentes dependientes del Estado Provincial que se desempeñarán como autoridades de mesa en el Acto Comicial que se realizará el día 26 de octubre del corriente año, a no concurrir a sus lugares de trabajo el día hábil posterior al mismo, 27 de octubre de 2025”, establece el decreto y considera a la inasistencia como justificada, “no generando efecto alguno a los fines de la liquidación y pago de los adicionales particulares y del presentismo”.

 

Además establece que “la condición de Autoridad de Mesa se acreditará mediante documento de notificación emitido por la Secretaría Electoral Nacional”, a la vez que invita “al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a los Municipios de la Provincia y al sector privado, a adherir a la medida”.

 

“En anteriores elecciones se ha establecido como práctica facultar la no concurrencia a los lugares de trabajo el día hábil posterior al comicio, a aquellos agentes dependientes del Estado Provincial que se hayan desempeñado como Autoridades de Mesa”, argumenta en sus considerandos la norma. APFDigital

Deja un comentario

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.