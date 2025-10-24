El departamento Paraná fortalece la articulación entre educación y producción. Primer encuentro en Hasenkamp

En el marco de las acciones previstas para el departamento Paraná y con el objetivo de continuar profundizando la vinculación de los sectores productivos de la sociedad y el sistema educativo y a fin de promover cooperaciones exitosas para ambas partes, se llevó adelante un nuevo encuentro del Consejo Local de Educación, Producción y Trabajo. Esta vez la sede fue la ciudad de Hasenkamp.

De la jornada participaron autoridades educativas del departamento Paraná, la directora departamental Silvia Faure y su coordinadora Leticia Schonfeld, autoridades municipales y de comunas y municipios cercanos invitados, el área industrial y directivos de escuelas secundarias técnicas y orientadas.

El Consejo Local de Educación, Producción y Trabajo busca articular las necesidades del sector privado con las oportunidades formativas que ofrece el sistema Educativo y viceversa, considerando sobre todo aquellas escuelas que tienen prácticas profesionalizantes y aquellas que poseen la posibilidad de llevar adelante pasantías que complementen el proceso de enseñanza-aprendizajes adquiridos en los últimos años de la escuela secundaria.

El espacio fue altamente valorado por todos los participantes, ya que permitió poner en común miradas diversas y construir un diagnóstico compartido. Se destacó especialmente la importancia de que el sistema educativo pueda repensarse en diálogo con el sector productivo, para mejorar las oportunidades de inserción laboral y el desarrollo de la economía local.

El departamento Paraná además de esta instancia, incluirá otras dos, en las localidades de Seguí y Paraná ciudad. Las autoridades también agradecieron a la Escuela Municipal de Arte y Oficios de la localidad por su predisposición al trabajo en equipo.