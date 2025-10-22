Visita educativa a la planta de COOPAR en Don Cristóbal Segunda

El pasado 9 de octubre, alumnos de 6º y 7º año de la Escuela de Educación Agrotécnica Nº 49 “Ara General Belgrano”, de Don Cristóbal Segunda, participaron de una jornada educativa en la planta que la Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Ltda. (COOPAR) posee en dicha localidad.

La actividad comenzó con la bienvenida de Fabricio María, encargado de la sucursal, quien ofreció una introducción sobre la historia, los servicios y los proyectos de crecimiento de la cooperativa.

Luego, los estudiantes recorrieron las instalaciones acompañados por Santos Weibert, perito y encargado de planta, quien explicó en detalle el proceso que sigue el cereal desde su ingreso hasta la descarga final.

El cierre estuvo a cargo de Gastón Bill, gerente de Cereales de COOPAR, quien brindó una charla sobre mercados, formación de precios y la participación activa de la cooperativa en el sector agropecuario provincial.

Los alumnos estuvieron acompañados por el ingeniero agrónomo Darío Cruzado y la vicerrectora Andrea Giordano, en una propuesta que combinó aprendizaje técnico, vinculación con el ámbito productivo y fortalecimiento de los valores cooperativos.