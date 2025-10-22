Aranguren: Autoridades municipales se reunieron con delegados de SEDAPPER

El Presidente Municipal de Aranguren, Luis Siebenlist, junto al Secretario de Gobierno, Bioing. Ramiro Muñoz, mantuvieron en la mañana de hoy una reunión de trabajo con representantes del Sindicato de Empleados de la Administración Pública de la Provincia de Entre Ríos (SEDAPPER).

El encuentro fue calificado como positivo por ambas partes, y permitió avanzar en diversos temas de interés vinculados a la situación laboral y salarial del personal municipal.

Durante la reunión se acordó un incremento del 5% en los haberes del mes de octubre, dando continuidad a la política de recomposición salarial trimestral que viene llevando adelante el Ejecutivo.

Asimismo, se definió elevar el salario familiar por hijo de $12.000 a $18.000, lo que representa un aumento del 50%, y se ratificó el otorgamiento de un bono navideño de $30.000 para las próximas fiestas.

En materia de beneficios sociales, se resolvió mantener la vigencia del descuento del 50% en el acceso al Natatorio Municipal para empleados y su grupo familiar conviviente.

Otros puntos tratados incluyeron la actualización del valor de las horas extras y el proceso de recategorizaciones, donde el sindicato propuso avanzar con criterios de automaticidad, priorizando las categorías más bajas (9 y 10) y evaluando los legajos de cada agente según corresponda.

Por otra parte, el Ejecutivo Municipal informó que próximamente se habilitarán nuevos sanitarios para el personal que desarrolla tareas en los sectores de Taller y Servicios, en respuesta a un pedido presentado por el sindicato, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el bienestar de los trabajadores municipales.

Finalmente, se brindaron detalles sobre la creación del Área de Trabajo Municipal, dependiente directamente de la Secretaría de Gobierno, constituida ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante, con el objetivo de fortalecer la gestión administrativa y el acompañamiento a los empleados municipales.Las partes coincidieron en la importancia del diálogo permanente y la búsqueda de consensos, acordando un nuevo encuentro para el mes de noviembre, donde se evaluará el panorama económico post electoral y la posibilidad de continuar con la política de recomposición salarial.