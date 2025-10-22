Benegas Lynch acompañará al presidente Milei en el cierre de campaña

El candidato a senador nacional por Entre Ríos de ALLA, Joaquín Benegas Lynch, participará este jueves 23 de octubre, a las 19 hs, del acto de cierre de campaña del presidente de la Nación, Javier Milei, que se llevará a cabo en la ciudad de Rosario, específicamente en el Parque de España.

La presencia de Benegas Lynch en este acto de cara a las Elecciones Legislativas Nacionales del próximo domingo, «se inscribe en el deseo del presidente Milei de rodearse, en el tramo final de la campaña, de aquellos representantes provinciales que gozan de su máxima confianza y que son clave para la transformación que impulsa el Gobierno», se informó en un informe de prensa enviado a Teletipo Digital.

«El próximo jueves, Rosario será el epicentro de una jornada cargada de emoción y de convicción. Miles de argentinos se reunirán para acompañar al presidente Javier Milei en el cierre de campaña nacional, en un encuentro que promete ser una verdadera muestra de fuerza, esperanza y compromiso con el cambio que está en curso. Desde todos los rincones del país, y con una destacada presencia entrerriana, encabezada por Joaquín Benegas Lynch, los ciudadanos se acercarán para reafirmar su apoyo a un proyecto que busca consolidar una Argentina libre, productiva y de pie. Será una cita donde se mezclen la emoción y la energía de quienes creen que el futuro ya empezó, y que depende de cada uno seguir haciéndolo posible.

La elección de Joaquín Benegas Lynch no es casual. Refleja la estrecha amistad que une al candidato entrerriano con el presidente desde hace muchos años, la confianza que le tiene y la admiración que Milei ha manifestado públicamente por la familia Benegas Lynch, particularmente por el reconocido referente del liberalismo, Alberto «Bertie» Benegas Lynch (padre) y su hermano, y actual diputado Nacional, “Bertie” Benegas Lynch. Joaquín Benegas Lynch representará a la provincia de Entre Ríos en el escenario, ratificando el compromiso entrerriano con el rumbo de las ideas de la libertad.

Con su participación en el cierre de campaña en Rosario, Joaquín Benegas Lynch subraya su rol como un aliado de máxima confianza del presidente y como el representante de Entre Ríos. “Honraré la confianza depositada por el presidente y la que me otorguen los ciudadanos trabajando para construir puentes entre la provincia y el Gobierno nacional, consolidar el avance de las ideas de la libertad y representando los intereses de los entrerrianos de bien», consignó la información.