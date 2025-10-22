RALLY ENTRERRIANO RUS – FECHA 6: HASENKAMP

📍 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre – 2025

El Rally Entrerriano vuelve a la acción y lo hace en Hasenkamp, una de las sedes ya tradicional del calendario.

Será la Fecha Precoronación de la temporada 2025, donde cada punto vale oro y las definiciones comienzan a tomar forma en el campeonato.

Con el acompañamiento de la Municipalidad de Hasenkamp, se vivirá un fin de semana a puro rugir de motores por los caminos de la región, con la pasión y el color característico de la categoría más federal de Entre Ríos.

@municipalidaddehasenkamp

@rusdeportes

@autoclubcdelu

@cachobarzotti1

@juanmariogianello

🔥 ¡Se viene una nueva batalla por el título!

#RallyEntrerriano #RUS #Hasenkamp #Precoronación #Rally2025 #AutomovilismoEntrerriano