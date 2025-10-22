El Consejo General de Educación avanza en el proceso de regularización institucional del Complejo María Reina Inmaculada

Se desarrolló una nueva reunión de autoridades del CGE junto al representante del Arzobispado de Paraná, Andrés Ríos. El encuentro dio continuidad al proceso de regularización jurídica y administrativa de la entidad propietaria de las instituciones que integran el Complejo Educativo María Reina Inmaculada, de Paraná.

Durante la reunión se destacó el acompañamiento que el Arzobispado de Paraná viene brindando como ayuda técnica a la gestión privada de las escuelas N° 49, N° 99 y D-191, en aspectos legales y económicos, en el marco de la Resolución N.º 2060/23 CGE y del proceso de seguimiento, asesoramiento y acompañamiento sostenido por la Dirección de Educación de Gestión Privada (DEGP).

Las partes coincidieron en una mirada común sobre la función social y educativa que cumple la institución en su comunidad, así como en la necesidad de fortalecerla a través de un ordenamiento jurídico y organizativo que garantice continuidad, legalidad y sostenibilidad.

Asimismo, se delinearon los pasos a seguir, acordando un nuevo encuentro de trabajo para la próxima semana, con una agenda específica que permitirá avanzar en la definición de los mecanismos de regularización de la entidad propietaria.

El Consejo General de Educación y la Dirección de Educación de Gestión Privada reiteraron su compromiso de acompañar este proceso con diálogo, responsabilidad y transparencia, garantizando la continuidad educativa de los estudiantes, el trabajo docente, la seguridad jurídica institucional y el pleno respeto por las comunidades educativas involucradas.

Cabe señalar que la situación de irregularidad en la institución educativa ubicada en el Barrio Macarone de la ciudad de Paraná, inició en el año 2018.

De la reunión participó la presidente del CGE (de forma virtual) Alicia Fregonese, autoridades de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DEGP) y miembros del gabinete del CGE, Carla Duré, Fabián Gutiérrez y Matías José.