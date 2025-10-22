Joaquín Benegas Lynch: “No vinimos a gestionar la decadencia, vinimos a liderar una revolución. Los invitamos a votar y ser partícipes del cambio que se viene en Argentina”

Con un mensaje de fuerte contenido emocional y un llamado a la transformación de la Argentina y Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch, junto al gobernador Rogelio Frigerio, y el resto de los candidatos de la ALLA, encabezó el acto de cierre de campaña en Concepción del Uruguay. Ante un auditorio colmado, el postulante a una banca en el Senado afirmó su compromiso con los valores de la libertad, el trabajo y la unión de todos los sectores que apuestan por el cambio. “Los invitamos a votar y ser partícipes del cambio que se viene en Argentina”, exhortó a días de los comicios._

Tras la visita a la empresa Metalúrgica San Nicolás, en Concepción del Uruguay -donde Benegas Lynch recorrió sus instalaciones y conversó con sus trabajadores y directivos-, el candidato participó del acto de cierre de campaña en el salón principal de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, donde brindó un discurso que se destacó por su tono emotivo, contundente y profundamente comprometido con la transformación del país. Frente a un auditorio colmado de vecinos, simpatizantes, fiscales, autoridades provinciales y locales, Benegas Lynch expresó una visión de esperanza y de cambio, reivindicando los valores de la libertad y el trabajo como motores del progreso.

Durante su mensaje, señaló: “No queremos más una política que se sirva del Estado, en vez de servir a los ciudadanos. Hace 172 años, nuestro querido Justo José de Urquiza ponía el pecho por las ideas de la libertad, nutrido por la batalla cultural de Juan Bautista Alberdi. Aquella revolución que peleó Urquiza y batalló, desde la pluma, Juan Bautista Alberdi, hoy se encarnan en nuestro presidente. No exagero en decir que Javier Milei combina el coraje de Urquiza y la batalla cultural de Alberdi, porque vino a pelear con lo que se necesita contra la casta política y defender a los entrerrianos y a todos los argentinos de bien; es decir, a todos los que queremos ser arquitectos de nuestro propio destino. ¿Cómo no vamos a estar aliados con los radicales, con el PRO, con el Partido Libertario, con el Movimiento Social de Entre Ríos, con el Partido Fe, si lo que nos une es mucho más de lo que nos separa? Nos unen los mismos valores y principios. Se viene una Argentina gloriosa, pero es necesario que participemos de la transformación, cada uno desde su mejor lugar y, todos, yendo a votar. No vinimos a gestionar la decadencia, vinimos a liderar una revolución, y esa revolución es la transformación de Argentina y la transformación de Entre Ríos”.

El cierre de campaña provincial de la ALLA continuará hoy, a las 19 hs, en el CIRSE (Asociación Mutual Círculo de Suboficiales del Ejército, delegación Concordia), sito en calle Entre Ríos 1281, donde se espera una gran convocatoria en apoyo al proyecto de transformación que impulsa Javier Milei junto a los candidatos entrerrianos.

*La previa al cierre de campaña del día de ayer*

El candidato a senador nacional por Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch, visitó previamente la empresa Metalúrgica San Nicolás, en Concepción del Uruguay, La firma, con más de cuatro décadas de trayectoria, es un emblema de la industria metalmecánica entrerriana, dedicada al diseño y fabricación de estructuras metálicas, maquinarias agrícolas y componentes industriales. Desde su planta, genera empleo y valor agregado local, siendo un ejemplo del potencial productivo que tiene la provincia cuando el esfuerzo privado encuentra condiciones propicias para desarrollarse.