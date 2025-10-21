La UCR insta a votar a Alianza La Libertad Avanza y advirtió que “votar en blanco no es una opción”

Desde el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos emitieron un comunicado en el que reafirmaron su apoyo total a la gestión del gobernador Rogelio Frigerio e instaron a sus afiliados y simpatizantes a ejercer un voto “firme y consciente” a sus candidatos, advirtiendo que la abstención o el voto en blanco “debilita el proceso de transformación” en curso. Es en respuesta al sector interno UCR Activa que llamó a votar en blanco.

“La Unión Cívica Radical de Entre Ríos culmina esta etapa electoral reafirmando, sin reservas, su compromiso con el cambio profundo que la provincia eligió y que el gobernador Rogelio Frigerio lidera desde que asumió en diciembre de 2023”, señalaron desde la UCR en un comunicado de prensa.

“Desde entonces, el Radicalismo ha acompañado con responsabilidad una gestión que ha marcado un rumbo distinto: orden en las cuentas, transparencia, reactivación de la obra pública y una defensa firme de los intereses de Entre Ríos. El Gobernador ha demostrado que se puede gobernar con austeridad y diálogo y nuestro partido es parte activa de esta transformación, aportando dirigentes, cuadros técnicos y legisladores”, afirmaron luego.

“De cara a la elección, el Comité Provincial de la UCR hace un llamado urgente a toda la ciudadanía entrerriana a ejercer un voto firme y consciente. Los invitamos a acompañar con su voto a nuestros candidatos”, enfatizaron.

“A nuestros afiliados y simpatizantes, les decimos con claridad: el radicalismo es el motor del cambio y de la acción. En esta instancia decisiva, donde se define la continuidad del progreso, votar en blanco NO es una OPCIÓN que los radicales debamos considerar”, advirtieron.

“El Voto en Blanco debilita el proceso de transformación en curso, favoreciendo el retorno a un pasado que no queremos que se repita”, sostuvieron en otro párrafo.

“Por lo tanto, la única postura coherente y constructiva es apoyar categóricamente con el voto a aquellos candidatos que aseguran la firmeza y la profundización de la gestión provincial”.

“El Radicalismo seguirá siendo garante de este rumbo: un socio crítico cuando sea necesario, pero siempre constructivo, para asegurar una provincia que mira hacia adelante, con desarrollo, justicia y libertad”, finalizaron.