Gobernador de Jujuy recibe a empresario Jorge Miranda Peet en el marco del Corredor Bioceánico de Capricornio

En el contexto del VII Foro del Corredor Bioceánico de Capricornio celebrado en Jujuy, el Gobernador de la Provincia recibió al empresario y presidente (CEO) de Power Trading JM LLC, Jorge Miranda Peet, quien también se desempeña como Embajador de Annobón. El Director de Comercialización y Concejal de la Ciudad de Concordia, Javier Aguilar estuvo presente en el encuentro y entregó al Sr. Gobernador un presente enviado por el municipio.

Este evento reunió a destacadas personalidades, incluyendo:

Representantes de ocho estados subnacionales de Argentina, Brasil, Paraguay y Chile

Embajadores de Paraguay, Brasil y Argentina

Gobernadores y funcionarios de las Cancillerías y gobiernos nacionales

Intendentes y asesores de diferentes áreas

Sectores empresariales y comerciales de los países mencionados

Autoridades provinciales y municipales

El objetivo del foro fue consolidar políticas públicas uniformes para impulsar la integración, el comercio y las potencialidades productivas del corredor.

El encuentro entre el Gobernador y el empresario Jorge Miranda Peet se centró en explorar oportunidades de inversión y desarrollo para la región, fortaleciendo los lazos entre el sector público y privado.