Frigerio recorrió la obra de refacción en la escuela rural N° 29 del departamento Gualeguay

El gobernador Rogelio Frigerio visitó la Escuela Primaria N° 29 La Cabaña del Tío Tom, ubicada en el distrito Albardón, Punta del Monte, departamento Gualeguay, donde se llevan adelante obras de refacción. Los trabajos presentan un avance del 30 por ciento y demandan una inversión provincial de 27,9 millones de pesos.

El mandatario estuvo acompañado por la intendenta de Gualeguay, Dora Bogdan; el presidente de la junta de gobierno de Punta del Monte, Antonio Barreto; la presidente del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese; el legislador provincial Casiano Otaegui; autoridades educativas y directivos del establecimiento.

Durante la visita que realizó este lunes, Frigerio destacó la dedicación de los docentes en las escuelas rurales. «Me emociona y me da mucha fuerza, porque no es fácil tener en un aula 10 alumnos de distintos grados. Es increíble lo que hacen», valoró. Y agregó: «Esperemos que alguna vez la política esté a la altura del esfuerzo, el compromiso y el sacrificio de nuestros docentes».

Tras observar los avances de la obra, el gobernador manifestó su satisfacción al ver que los trabajos planteados hace pocos meses «están muy avanzados», aseguró.

En la oportunidad, y en el marco del Plan Provincial de Alfabetización que impulsa el Consejo General de Educación, Frigerio adelantó que Entre Ríos será «la primera provincia que hará evaluación en el ciclo inicial de fluidez lectora, lo que es muy importante para ir siguiendo a cada alumno de manera individual en estos años fundamentales para su formación».

Por su parte, la presidente del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, resaltó el valor de este tipo de instituciones. «La educación en contextos rurales es fundamental y da una perspectiva diferente, que es la del multigrado, del multinivel, donde niños de diferentes edades pueden construir aprendizajes juntos, como ocurre en las familias cuando un hijo menor aprende con su hermano mayor», expresó. Además, destacó que la escuela rural N° 29 contará próximamente con conectividad a Internet.

A su turno, la directora del establecimiento, Andrea Sánchez, manifestó su alegría por recibir al gobernador. «Es un orgullo recibirlo en nuestra escuela», dijo. En tanto, el presidente de la junta de gobierno de Punta del Monte, Antonio Barreto, ponderó la visita de Frigerio: «Es la primera vez que viene un gobernador y nos sorprendió que quisiera venir a este pago, donde vivimos 63 habitantes y la mayoría es trabajadora rural. Estamos muy contentos».

La institución

El establecimiento, que comparte edificio con la Escuela Secundaria N° 15 Angélica B. de Lencina, cuenta con una matrícula de 23 estudiantes. La intervención tiene como objetivo mejorar las condiciones edilicias y garantizar un espacio seguro y adecuado para el desarrollo de las actividades escolares.

Obras

Las tareas se concentran principalmente en el sector de cocina-comedor, donde se reemplazan las chapas del techo deterioradas por filtraciones. También se ejecutan reparaciones en cielorrasos, revoques, pisos y mampostería fisurada, además de la reconstrucción de la pared frontal.

La obra incluye una revisión integral de las instalaciones de agua, cloacas, desagües pluviales y sistema eléctrico; el recambio de artefactos sanitarios y griferías; y reparaciones en luminarias, bastidores, pilar y acometida eléctrica