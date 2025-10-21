La Cámara de Diputados apoya la Caminata Rosa “Caminar con amor, prevenir con conciencia”

El mes de octubre es símbolo de la prevención del cáncer de mama. Declarada de interés a instancias de la diputada Carolina Streitenberger, el sábado 25 de octubre tendrá lugar la undécima edición de este evento recreativo

“La Caminata Rosa es un granito de arena en la campaña de concientización hacia la importancia de los chequeos médicos, de los cuidados, de contención para personas que estén atravesando esta patología y de fomentar la actividad física como hábito saludable”, explicó una de las organizadores de la Caminata, Andrea Sanfilippo.

La actividad tendrá lugar el próximo sábado 25 a partir de las 17.00 y está organizada por instituciones médicas, empresas y entidades que tienen que ver con la patología, entre ellas la Asociación Integral de Cáncer de Entre Ríos (AICER) y el Instituto Provincial del Cáncer (IPC).

El lugar de concentración está previsto en las gradas del Anfiteatro Héctor Santángelo, en la costanera media de la ciudad de Paraná. La iniciativa es abierta y gratuita y se invita a los participantes vestir alguna prenda de color rosa así como aportar pañales de adulto para donarlos al Hospital Geriátrico Pascual Palma.

La entrevistada subrayó la importancia que tienen los chequeos médicos periódicos. “La consulta profesional junto a los exámenes permiten detectar la patología a tiempo”, recalcó. “Cuando se descubre a tiempo, las chances de alcanzar la cura se elevan significativamente”, destacó Sanfilippo.

Sobre la Caminata

La convocatoria está dirigida a personas que tengan ganas de caminar. Pueden asistir varones, mujeres, niños. El circuito es de tres kilómetros. Sanfilippo destacó: “Es un recorrido sumamente agradable, con intervenciones, esto quiere decir que en algunos puntos los caminantes van a encontrarse con sorpresas. Esto hará más divertida y llevadera la caminata”, dijo. Y aclaró: “Se puede hacer corriendo también”. Los banderilleros que indicarán el recorrido serán integrantes de la Escuela Municipal de Atletismo.

Durante la jornada se recibirán donaciones de cabello, corte de pelo gratuito mediante, que será destinado a la Asociación Civil ‘Pelucas de Esperanza’, de Gualeguaychú, donde se fabrican postizos que se reparten entre quienes los necesiten.

Además, habrá un desafío para quienes se animen a las bicicletas fijas, también sorteos y regalos. La organización prevé la asistencia sanitaria durante toda la jornada. El evento estará cardioprotegido, ya que participará sanidad de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y la ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas. Habrá puestos de hidratación y fruta al regreso. El cierre será a toda orquesta.

Declarada de Interés Legislativo

De autoría de la diputada Provincial Carolina Streitenberger, un proyecto promovido en la Cámara de Diputados otorgó a la ‘Caminata Rosa Caminar con amor, prevenir con conciencia’ el carácter de Interés Legislativo. En sus fundamentos, el texto considera que, a través de sus distintas ediciones, el evento ha mostrado un incremento en público interesado en participar, lo que “refleja el creciente interés y compromiso de la comunidad en la lucha contra el cáncer de mama”.

La Declaración destaca que la caminata tiene como “objetivo primordial promover la concientización sobre el cáncer de mama, resaltando la importancia de la detección temprana y el tratamiento adecuado de esta enfermedad”. En su organización confluyen diversas instituciones y organizaciones lo que “demuestra un esfuerzo conjunto entre la comunidad médica y la sociedad civil para abordar esta problemática de salud pública