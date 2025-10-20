El emotivo mensaje de Messi para la Selección Argentina sub 20 tras perder la final del Mundial contra Marruecos

Lionel Messi fue uno de los primeros en reaccionar tras la derrota de la Selección de Argentina sub 20 frente a Marruecos en la Copa del Mundo sub 20 Chile 2025.

El capitán de la Albiceleste compartió una historia en su cuenta personal de Instagram con un mensaje de apoyo para los pibes.

“Cabeza en alto muchachos. Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”. (Tribuna.com)