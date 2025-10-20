Efemérides: Nace el Doctor Sergio Alberto Montiel el 20 de Octubre de 1927

El Doctor Sergio Alberto Montiel nació, en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), el 20 de Octubre de 1927.

Más tarde, se recibió de Abogado “en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral” y ejerció, en dicha casa de estudios, “como Profesor en diversas cátedras”.

Luego, se lo designó Subsecretario de Justicia de la Provincia y, en el período 1963 – 1966 (durante la Gobernación de Entre Ríos del Doctor Carlos Raúl Contín), Ministro de Obras Públicas y de Acción Social de la Provincia, “cargo que ocupó hasta el fatídico Golpe Cívico-Militar del 28 de Junio de 1966”.

Posteriormente, en 1983, fue electo, por la Unión Cívica Radical, como Gobernador de Entre Ríos cargo que ostentó hasta 1987, “convirtiéndose en el primer ciudadano en ocupar ese lugar tras el retorno a la democracia en la Provincia”.

También, en 1993, llegó a ser Diputado Nacional (hasta 1997) y luego, en 1999, volvió al Poder Ejecutivo Entrerriano, “de la mano de la Alianza”.

Durante su Primera Gobernación se crearon la Dirección Provincial del Trabajo (luego elevada a Subsecretaría) y la Dirección de Enseñanza Superior, entre otras reparticiones.

Además, “construyó más de 46 Escuelas de Nivel Secundario” y, en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), “incorporó, en éste período, la Facultad de Ciencias de la Salud (en Concepción del Uruguay) y las carreras de Bioingeniería (localizada en Oro Verde) y de Analista de Computación Administrativa (en la Facultad de Ciencias de la Administración, en Concordia)”.

También creó Canal 9 de televisión, “para difundir nuestra cultura regional”. En otro orden, fueron terminadas más de 4.500 viviendas (Plan FONAVI) y otras “a través de los planes de Viviendas de Interés Social y Programas de Consolidación de Asentamientos Urbanos Precarios”. Además, “se construyeron rutas pavimentadas y se repavimentó gran parte de la ruta Nº 39 que une Paraná con Concepción del Uruguay”.

En Política Agropecuaria, “se impulsó la producción del algodón, con el Plan de Reactivación del Norte Entrerriano y fue estatizado el Frigorífico de Santa Elena”.

Además “de la colonización de tierras y el fomento de la lechería”.También, se creó la Empresa Gas de Entre Ríos (EGASER), “proyectándose la construcción de un gasoducto mesopotámico”.

Por último, “creó Línea Aérea de Entre Ríos (LAER) y, en 1985, el departamento de Islas del Ibicuy, con cabecera en Villa Paranacito”.

Durante su Segunda Gobernación, a pesar de la fuerte crisis política, social y económica que atravesaba el país, como consecuencia de las políticas neoliberales, “reestatizó Líneas Aéreas de Entre Ríos, fundó la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y creó la tarjeta SIDECREER”.

Paralelamente, fue Presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (1999-2003) y ocupó diversos cargos en el Radicalismo Entrerriano.

El Doctor Montiel falleció, en Paraná a los 84 años de edad, el 1 de Noviembre de 2011.

Prof. Damián D. Reggiardo Castro.