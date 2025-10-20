Oct 20

El aporte de Entre Ríos al país será de 700.000 hectáreas trigueras

En la provincia se proyecta una superficie cultivada de trigo cercana a las 700.000 hectáreas. A nivel provincial se estima un rendimiento promedio de 3.600 kg/ha, lo cual representaría un incremento interanual del 13 % (414 kg/ha).

 

El estado fenológico se concentra entre inicios a fin de llenado de granos. En función de consultas realizadas desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, se determinó la condición del cereal y las perspectivas de rendimiento, las cuales se resumen del siguiente modo:

 

Muy buena 55% (Rendimiento esperado 4.100 kg/ha)

 

Buena 40% (Rendimiento esperado 3.100 kg/ha)

 

Regular 4% (Rendimiento esperado 2.600 kg/ha)

 

Mala 1% (Rendimiento esperado 1.100 kg/ha)

 

De concretarse las actuales proyecciones de superficie y rendimiento promedio, se estima un nuevo récord en la producción del cereal con alrededor de 2.520.000 toneladas. (Campo en Acción)

