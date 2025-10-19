Con diferentes reformas se intervendrá una escuela de Viale

El Gobierno provincial avanza con el procedimiento administrativo para reformar la escuela primaria N° 102 Victoria de Chacabuco de Viale, departamento Paraná. El proyecto intervendrá el sector de la cocina, la red de gas natural, el tanque de agua y el jardín de infantes.

Con reformas en la cocina y otros sectores se intervendrá escuela de Viale

El edificio, que alberga a 185 estudiantes, actualmente presenta problemáticas edilicias que afectan el normal desarrollo de las actividades educativas y la seguridad de la comunidad escolar.

El proyecto prevé la reforma integral del sector cocina para optimizar la dinámica de trabajo y la seguridad. Se colocarán nuevas mesadas de acero inoxidable, un termotanque a gas, una campana de extracción, y se renovarán revestimientos, aberturas y el sistema eléctrico. Además, se instalará una nueva puerta de salida al patio para mejorar la evacuación en caso de emergencia.

La intervención también incluye la conexión del edificio a la red de gas natural habilitada, la readecuación de la red de provisión de agua, la reparación del tanque de reserva, y la resolución de problemas de filtraciones y humedad en el sector del jardín de infantes.

El acto administrativo para concretar estos trabajos tendrá lugar el martes 21 de octubre, a las 11, en las instalaciones del establecimiento. La intervención cuenta con un presupuesto oficial de 36.394.224 pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos.

“Estas intervenciones nos permiten mejorar los espacios esenciales dentro de las escuelas, como la cocina, tanques de agua y otros sectores. Son trabajos que garantizan condiciones seguras, funcionales y adecuadas para el desarrollo de las clases y de las actividades diarias y que tienen impacto en la calidad de la educación”, destacó el coordinador general del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob.