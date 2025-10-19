Fútbol: Argentina Sub 20 va por una nueva estrella mundial

La Selección Argentina enfrentará esta noche a Marruecos en la Final del Mundial Sub 20 de fútbol que se disputa en Chile.

El partido está programado para las 20 en el Estadio Nacional de Santiago y la Albiceleste irá por su séptimo trofeo, para consolidarse como el más ganador de la historia.

Además, buscara ese tremendo doblete de ser campeón de la Mayor y de la división formativa más importante de manera simultánea, como ocurrió en 1978 y 1979 de la mano del Flaco César Luis Menotti.

El equipo de Diego Placente terminó primero en el grupo D con puntaje ideal gracias a los triunfos sobre Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0). En los octavos de final pasó por arriba a Nigeria con un contundente 4-0, mientras que en los cuartos de final le ganó 2-0 sin mayores inconvenientes a México y en las semis superó en un durísimo encuentro por 1-0 a Colombia gracias al gol de Mateo Silvetti.

Marruecos, por su parte, sorprendió al terminar primera en el grupo C que compartió con México, España y Brasil, para luego eliminar a Corra del Sur (2-1), Estados Unidos (3-1) y Francia (1-1 en el tiempo reglamentario y 5-4 en los penales) en los octavos, cuartos y semifinales, respectivamente. En el mismo torneo, se cargó a tres campeones de la categoría (españoles, brasileños y galos), y por eso es un rival de mucho cuidado.

Formaciones, hora y TV

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Marruecos: Ibrahim Gomis; Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Ismael Baouf, Taha Majni; Yassine Khalifi, Naïm Byar; Gessime Yassine, Hossam Essadak, Othmane Maamma; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

Estadio: Julio Martínez Prádanos

Hora: 20

TV: Telefe y DSports