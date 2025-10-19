Trabajos en el arroyo Hondo previenen anegamientos en Islas del Ibicuy

Para mejorar el drenaje hídrico y prevenir anegamientos en el sur entrerriano, la provincia lleva adelante trabajos de saneamiento y mejora en el arroyo Hondo, que recorre los distritos Ceibas y Ñancay, en el departamento Islas del Ibicuy.

La limpieza permitirá optimizar la capacidad de escurrimiento del curso de agua y reducir el impacto de las crecidas. Los trabajos consisten en la remoción de camalotes a lo largo de un tramo de cinco kilómetros. La obra se ejecuta a través de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias, dependiente del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.

Este tipo de intervenciones se realiza con una dragalina, un equipo especializado en operar en ambientes de humedales y cursos de difícil acceso, lo que permite un trabajo eficiente y de cuidado con el entorno. Actualmente, la obra se encuentra en ejecución y próxima a finalizar.

El director general de la cartera de Hidráulica y Obras Sanitarias, Oscar Pintos, señaló que estas acciones forman parte de un plan sostenido de mantenimiento y mejora de los sistemas hídricos provinciales. «Apuntamos a brindar soluciones concretas en materia hidráulica y sanitaria en distintos puntos de la provincia. En un contexto donde cada acción del Estado debe ser eficiente, estas obras contribuyen a mejorar la calidad de vida de los entrerrianos», afirmó.

Además, destacó la importancia de mantener el sistema en condiciones ante los eventos climáticos adversos: «Este tipo de intervenciones son esenciales para garantizar el buen funcionamiento de los sistemas hidráulicos, especialmente frente a fenómenos meteorológicos que se presentan», agregó.