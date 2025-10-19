Miles de fieles en la Peregrinación de los Pueblos

Miles de fieles culminaron la 43ª Peregrinación de los Pueblos que unió Hasenkamp con Paraná. Entre lágrimas y oraciones, la Virgen llegó al Santuario La Loma.

La Virgen llegó al Santuario La Loma este sábado por la tarde, acompañada por miles de caminantes que completaron los 90 kilómetros desde Hasenkamp hasta Paraná. Conmovidos y entre rezos, los fieles celebraron la 43ª Peregrinación de los Pueblos, una de las manifestaciones religiosas más emblemáticas de Entre Ríos. La columna arribó a la Santa Casa bajo el lema “Con María, peregrinos de esperanza”, para participar de la Santa Misa presidida por el Arzobispo Raúl Martín.

Desde las 14 horas, los peregrinos pasaron por Colonia Avellaneda y San Benito, y poco después de las 17:50 comenzaron a llegar los primeros grupos al santuario. Este año, la llegada presentó modificaciones en el trayecto final debido a obras en el Parque Industrial: en lugar de ingresar al predio, continuaron por Almafuerte, Caputo y Miguel David, hasta cruzar avenida de las Américas y llegar al destino.

Informe y foto: Elonce.