Benegas Lynch sigue su recorrida y promete una reforma laboral y fiscal

El candidato a senador nacional por Alianza La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, visitó Seguí y mantuvo encuentros con referentes del sector agropecuario, empresarios regionales y la militancia local.

«Esta recorrida provincial ratifica la convicción de escuchar al laburante, a la pyme, al productor y de tender puentes desde Nación para que Entre Ríos recupere todo su potencial», indicó Benegas Lynch. En esta línea, reafirmó la defensa de sus «banderas», que son «la reducción de cargas impositivas, la simplificación burocrática y el estímulo a la inversión privada».

El postulante estuvo con los responsables de Metalúrgica Marfil -fábrica de sillones y muebles de caño ubicada en el Área Industrial-, directivos de la Empresa Láctea Aladio -conocida por sus productos con calidad de exportación, los dueños de Cabañas de Lolo y con los jóvenes que llevan adelante Drink Vault, una distribuidora líder de bebidas. Con todos ellos se habló de la importancia de «sostener políticas que sigan garantizando retenciones cero las economías regionales». Asimismo, la «necesidad de una reforma laboral y tributaria que alivie la carga sobre empleadores y trabajadores y facilite la formalización y estimule la generación de empleo genuino».

La visita a Seguí se enmarca en una serie de recorridas que los candidatos de Alianza La Libertad Avanza vienen desarrollando por Entre Ríos, en municipios como La Paz, Federación, Federal, Rosario del Tala, Uruguay, Colón, Paraná, Gualeguay, Gualeguaychú, Villaguay y Victoria, donde se han reunido con productores, pequeñas y medianas empresas, cooperativas y emprendedores.