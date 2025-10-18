Frigerio destacó el potencial estratégico del Puerto Ibicuy

El gobernador Rogelio Frigerio estuvo este sábado en la localidad de Ibicuy, donde recorrió las instalaciones del puerto y analizó las obras de infraestructura planificadas para fortalecer su capacidad operativa y promover el crecimiento productivo de la región.

El mandatario estuvo acompañado por el intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; el presidente del Ente Portuario de Entre Ríos, Martín Anguiano; el presidente del Puerto Ibicuy, Matías Regalado, y legisladores nacionales y provinciales.

Durante la visita, el ministro Darío Schneider destacó la importancia de los puertos entrerrianos y sobre todo el de Ibicuy «ya que tiene calado natural, que debe ser mantenido, y es el que mayor potencialidad tiene para poder sacar la producción de los entrerrianos».

En ese sentido, reconoció que actualmente la mayor parte de lo producido en la provincia y la Mesopotamia se exporta por puertos de provincias vecinas, y subrayó que «el gobernador, con buen criterio, está trabajando en esta materia porque nuestros puertos pueden aportar mucho para aprovechar este potencial de trabajo y crecimiento que tiene Entre Ríos».

Schneider precisó que la provincia está trabajando para dotar a los puertos de infraestructura, y aseguró que para lograr el desarrollo «hay que abrir las puertas al sector privado». «Allí está la oportunidad de desarrollar todo este potencial, mientras que el Estado debe brindar las herramientas necesarias. Creo que este es el camino para llevar adelante una política de desarrollo integral de nuestra provincia, donde los puertos son fundamentales», confió el ministro.

Por su parte, el presidente del Ente Portuario de Entre Ríos, Martín Anguiano, remarcó la relevancia del Puerto Ibicuy, «porque tiene la mayor perspectiva de proyección, ya que está ubicado en un punto estratégico de la región, con aguas profundas, y se posiciona como un puerto con enorme potencial».

Por último, el presidente del Puerto Ibicuy, Matías Regalado, resaltó el valor del puerto y comentó que «en esa línea venimos desarrollando obras con fondos del Ente Portuario y con el acompañamiento de la Municipalidad de Ibicuy».

Adelantó además que «en las próximas semanas se van a iniciar las remodelaciones y la puesta en valor de las oficinas, algo por lo que venimos trabajando durante todo este año. Y para el presupuesto 2026 presentamos el proyecto de puesta en valor del muelle continental y las zonas aledañas», detalló el presidente del puerto.