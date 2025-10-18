Se desarrolla la Expo Concordia Produce

Este viernes comenzó esta exposición multisectorial, un espacio destinado a impulsar la agenda productiva y académica de la región. Reúne a emprendedores, empresas, universidades, organismos públicos e instituciones de los sectores industrial, comercial, académico y agropecuario.

El Gobierno provincial brindó su apoyo y es parte de la organización de esta exposición. El acto de apertura tuvo la participación de los ministros de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo.

El objetivo es fortalecer los vínculos, promover el intercambio de conocimientos y generar oportunidades para el desarrollo local y regional, a través de una amplia agenda de actividades que incluye conferencias, exhibiciones, charlas y presentaciones temáticas. El encuentro busca fomentar el diálogo y la articulación entre los distintos actores del entramado productivo.

El ministro Manuel Troncoso destacó: «Hoy, en Concordia, juntos el municipio y la provincia estamos plantando un mojón más en el camino hacia una Entre Ríos que avance por la senda del desarrollo, la productividad y el crecimiento económico». Asimismo, subrayó: «Tenemos un gobernador que actúa con decisión política y una visión estratégica para el presente y el futuro. No gobernamos para ganar elecciones, sino para todas las generaciones que vendrán en nuestra provincia».

Por su parte, su par Guillermo Bernaudo señaló: «El crecimiento es un camino que se construye trabajando en conjunto todos los sectores, con un Estado presente que genere condiciones para el desarrollo del sector privado, verdadero protagonista en la creación de empleo. Cuando gobierno provincial y municipal se alinean para brindar apoyo, se genera confianza para empezar a pensar en nuevos proyectos y desafíos».

En tanto, el intendente Francisco Azcué sostuvo que «este es un evento para compartir miradas, experiencias y conocimientos que nos fortalecen» y remarcó: «es un camino que debemos transitar juntos para crear las condiciones que permitan que Concordia y la región recuperen la pujanza que las caracterizó».

En esa línea, Azcué enumeró diversas políticas públicas implementadas por su gestión para favorecer la radicación de empresas y la generación de empleo genuino, tales como la eliminación de más de 300 tasas, la potenciación del Parque Industrial, la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Incentivo de Nuevas Inversiones (RINI), y la reducción del gasto público, entre otras medidas.

El intendente concordiense concluyó: «De la mano de la provincia, gobernamos con eficiencia y honestidad. Aprovechemos estos espacios que nos permiten seguir construyendo un futuro mejor».