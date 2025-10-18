La Paz fue sede de un encuentro provincial sobre piscicultura

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la acuicultura como actividad productiva sustentable y de promover el intercambio de conocimientos entre productores, técnicos e instituciones, se desarrolló una jornada entrerriana de Piscicultura en La Paz.

El encuentro tuvo lugar en el Centro Integrador Comunitario y en la Estación Experimental de Acuicultura de dicha localidad. La propuesta reunió a referentes del sector, investigadores, docentes, técnicos y emprendedores, que compartieron conocimientos y experiencias en torno al presente y las oportunidades de la piscicultura entrerriana.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc Hó, destacó «la realización de estos trabajos en conjunto entre organismos provinciales, universidades y centros de investigación, con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos, en el marco de las políticas públicas destinadas a diversificar la producción, promover la sustentabilidad y generar valor agregado en el territorio provincial».

Durante la jornada se abordaron diversos temas, entre ellos: Piscicultura comercial en Entre Ríos: cómo comenzar, a cargo del referente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Concordia, Juan Pablo Hegglin; Hacia la construcción de una nueva economía regional para Entre Ríos, presentado por la representante del Centro de Estudios Ambientales y de Desarrollo Integral, Evelyn Vallone, y por Conicet-Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Salomé Vuarant.

También hubo una disertación sobre Bases para la reproducción de peces, con exposiciones de los referentes del Centro de Investigaciones Científicas y de Transferencia de Tecnología a la Producción, Antonio Frutos y Gisela Chiale; y por parte de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Danilo Demonte.

Otras de las temáticas dadas a conocer se tituló Buenas prácticas de cosecha y procesamiento de pescado de criadero, a cargo de Celeste Stirnemann (Facultad de Ciencias de la Alimentación, UNER).

Asimismo, llevaron a cabo un taller de intercambio de experiencias coordinado por Francisco Fernández, y una recorrida por la Estación de Acuicultura de La Paz, donde los participantes pudieron conocer en detalle el trabajo que allí se realiza en materia de investigación, reproducción y manejo de especies nativas.