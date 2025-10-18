El Gobierno de Entre Ríos y Telecom pusieron en marcha un aula digital en el Mirador TEC

Nuestro Lugar Digital Entre Ríos ya funciona dentro de MiradorTEC en Paraná. Se trata de un aula equipada por Telecom con computadoras, mobiliario y conectividad, destinada a la formación de estudiantes y docentes en habilidades digitales.

La iniciativa forma parte del convenio de colaboración firmado entre la Secretaría de Modernización -dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello- y Telecom, que impulsa acciones conjuntas para ampliar la conectividad y generar nuevas oportunidades de desarrollo tecnológico en la provincia.

El aula cuenta con más de 20 computadoras completas de última generación, conectividad provista por Personal, acceso a Flow y mobiliario completo para el desarrollo de talleres y actividades educativas. En este espacio se realizan capacitaciones presenciales orientadas al uso responsable y creativo de la tecnología.

«Cada vez más entrerrianos se están formando en tecnología. Esta aula que donó Telecom al MiradorTEC es mucho más que el equipamiento, es un epicentro de aprendizaje y creatividad que acerca oportunidades, reduce brechas y prepara a

nuestros jóvenes para los empleos que hoy el mundo demanda. Va a permitir que docentes y estudiantes accedan a mejores recursos para aprender nuevas habilidades digitales», destacó Colello.

«Mirador TEC es un punto de encuentro entre el Estado, las universidades, las empresas y la sociedad civil. Este aula nos permite preparar el talento que demanda la industria del conocimiento», señaló el director del MiradorTEC, Carlos Pallotti.

«En Telecom creemos en la tecnología como motor de desarrollo. Ya está funcionando un lugar de aprendizaje que prepara a las nuevas generaciones para las demandas del presente y del futuro, y capacita a docentes en el uso de herramientas digitales. Este aula reafirma nuestro propósito de conectar tecnología y educación, en el marco de un plan de inversiones que busca fortalecer la conectividad en todo Entre Ríos», expresó Alejandro Saavedra, referente de Asuntos Institucionales y Prensa de Telecom en el Litoral.

Por su parte, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, sostuvo: «Desde el Gobierno de Entre Ríos seguimos impulsando espacios donde la tecnología se transforma en oportunidades. Este aula digital en el Mirador TEC es el resultado del trabajo conjunto con una empresa de tecnología como Telecom, que comparte nuestra visión de acercar innovación, educación y conectividad a toda la provincia».

De esta manera, el Mirador TEC -espacio de innovación y encuentro entre el Estado, las universidades y el sector privado- suma una herramienta para seguir formando talento en Entre Ríos.