La ATER y el municipio de Seguí instalarán nuevas oficinas de atención al contribuyente

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y la Municipalidad de Seguí, firmaron un convenio de colaboración para la apertura de nuevos despachos donde se podrán canalizar gestión de planes, consulta de deudas, recepción de reclamos y otros servicios del organismo.

El acuerdo fue suscripto por el director ejecutivo de la ATER, Jesús Korell, y el intendente de Seguí, Edgardo Müller, en el marco de las políticas que impulsa el gobernador Rogelio Frigerio para fortalecer la cooperación entre el Estado provincial y los gobiernos locales.

La nueva receptoría municipal de la ATER funcionará en dependencias municipales y, además de ofrecer los servicios mencionados, desde la Administradora Tributaria provincial se brindará asesoramiento técnico, respaldo operativo y capacitaciones para los agentes locales.

«Esta iniciativa forma parte del proceso de modernización y descentralización que llevamos adelante para que cada entrerriano tenga acceso cercano, rápido y eficiente a los servicios de la ATER», señaló Korell. «Trabajar junto a los intendentes y sus equipos mejora la gestión tributaria y refuerza el vínculo del Estado con los contribuyentes», agregó.

Por su parte, el intendente Müller destacó: «Para Seguí es un paso importante; con este nuevo espacio nuestros vecinos podrán realizar sus trámites con más comodidad, con atención directa y un mejor acompañamiento en la búsqueda de soluciones. Es una herramienta que fortalece la relación entre el municipio, la provincia y los contribuyentes», enfatizó.

También participaron de la firma del acuerdo la directora de Relación con el Contribuyente de la ATER, María Liz Rodríguez Arestico, y la subsecretaria de Administración Económica y Finanzas del municipio, Analía Viola.