Crespo: Maratón de la Avicultura 2025 tendrá una amplia oferta deportiva, musical y gastronómica

«El sábado 1º de noviembre… ¡Viví Crespo! con tu familia y tus amigos», se promociona desde la Municipalidad de esa ciudad al ofrecer un atractivo combo para encontrarse y disfrutar.

El epicentro será el Anfiteatro del Lago, ubicado sobre el Acceso Presidente Alfonsín donde el cierre musical será con el espectáculo de ‘El Brujo’ Ezequiel.

La organización está a cargo de la Municipalidad de Crespo y de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura, con el acompañamiento del sector privado y público.

DEPORTE

A las 18:00 se largará una nueva edición de la maratón, con los 10 kilómetros Competitivos (con inscripción) que tendrá un total de $2.000.000 en premios, más remeras, trofeos y medallas finish; y los 5 km Aeróbicos y Caminata Familiar (gratuita). Habrá dos circuitos, atravesando diferentes calles y barrios de la ciudad de Crespo.

MÚSICA

La velada contará con una atractiva propuesta musical en el Anfiteatro del Lago. Ahí, desde las 19:00, el escenario tendrá la presencia de destacados artistas locales, zonales y nacionales. Actuarán: Tiana y Los Chamameceros; Grupo Tentación; Te Re Suena; Pregúntale Aquel; y El Brujo Ezequiel. Esta actividad es gratuita y abierta a todo público.

GASTRONOMÍA

La jornada también contará con una excelente oferta gastronómica, que estará a cargo de los clubes locales: Sarmiento, Cultural, Unión y Ferroviario, que trabajarán en forma conjunta y en equipo para atender a los presentes con diversos menús.