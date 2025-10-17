Este viernes 17 de octubre comenzará la 43ª edición de la Peregrinación de los Pueblos, una de las expresiones de fe más significativas de Entre Ríos. Bajo el lema “Con María, seamos peregrinos de esperanza”, miles de fieles caminarán desde Hasenkamp hasta el Santuario de la Loma en Paraná.

El Padre Daniel Ponce, organizador del evento, invitó a toda la comunidad a participar de esta experiencia espiritual que combina fe, esfuerzo y solidaridad. “Es fundamental que se sigan las indicaciones de los servidores para que todo se desarrolle de manera ordenada”, expresó el sacerdote.

Elonce acompañará o con una cobertura especial, con móviles en vivo, desde la partida en Hasenkamp hasta la llegada y posterior misa en Paraná.