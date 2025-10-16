El campeón Lucas Miño necesita ayuda: le robaron elementos primordiales para ir al Sudamericano de Atletismo

El atleta entrerriano, Lucas Miño ya ha sido campeón mundial escolar, es campeón sudamericano U18 y este año también brilló en el Campeonato Nacional U18 de Atletismo donde volvió a colgarse la medalla del primer puesto. Además, en este 2025 fue cuarto en el Iberoamericano y fue campeón en el Nacional U20 de Rosario.

Ahora, del 29 de octubre al 3 de noviembre competirá en el Sudamericano U20 de Atletismo que se realizará en Lima, Perú.

Una vez más, el integrante de la Escuela Municipal de Atletismo representará a la Argentina en una competencia internacional.

Para hacerlo, además del esfuerzo económico que significa y de hacerlo por mérito deportivo, debe contar con los elementos necesarios.

Sin embargo, en las últimas horas el oriundo de La Criolla sufrió un robo que pone en jaque sus posibilidades de competir.

Concretamente, le sustrajeron un disco (cuyo costo ronda los 200 dólares), los zapatos utilizados para lanzar (que valen unos 170 dólares), una botella de agua y magnesio que estaban guardados en una mochila identificada con el sello de la Federación Deportiva Peruana de Atletismo. “Fueron robados de la casa del papá, ubicad en Calle Pública, casa 234”, contó su madre.

“Son elementos muy costosos. Quienes lo robaron ni idea tienen de sus usos”, consideró la mujer que hizo público el robo con un posteo en redes sociales que también compartió su hijo, habitual integrante de la delegación que compite representando a la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER).

Fuente: El Entre Ríos

NdelaR: Alias donde se reciben aportes: lucas.atletismo.mp