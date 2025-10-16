Octubre Rosa: Aluani compartió una actividad de prevención contra el cáncer de mama

La vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani, estuvo presente en la jornada de sensibilización y prevención de cáncer de mama. El evento se desarrolló este miércoles en la Plaza Enrique Carbó de Paraná.

Bajo el lema “Amor por la vida. Chequeate a tiempo”, la Vicegobernación de Entre Ríos, a través del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, organizó una Jornada de sensibilización y prevención contra el cáncer de mama. La actividad se enmarca en la iniciativa “Octubre Rosa”, promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este miércoles, la vicegobernadora se aceró hasta el stand donde se distribuye folletería y cintas color rosa, símbolo mundial de la lucha contra la enfermedad. En la oportunidad, Aluani destacó la importancia de la campaña “Octubre Rosa” y valoró la tarea de la coordinadora del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, Lucía Borroni. “Quiero recalcar que es muy importante realizar estas propuestas que promueven la sensibilización y concientización del cáncer de mama a mujeres y hombres”, expresó la mandataria tras aseverar que es fundamental “concientizar a todos sobre esta enfermedad”.

Por su parte, Borroni agradeció la presencia de Aluani y expresó: “Nuestra vicegobernadora, a través del Observatorios de Géneros y Derechos Humanos, decidió sumarse a esta campaña mundial que se realiza desde el 19 de octubre de 1991. Es una campaña muy importante en la que se concientiza tanto a las mujeres como a los hombres en la prevención del cáncer de mama”.

Participaron, además, la prosecretaria y coordinadora de la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos, Sara Foletto y Julieta Sosa, respectivamente; el director de Asesoría Legislativa de la HCS, Marcos Daverio Cappa; entre otros funcionarios y empleados.

La actividad, que se extenderá hasta el viernes 17 de octubre, busca informar, promover la detección temprana (con consultas médicas regulares y estudios como las mamografías) y concientizar sobre la prevención de la enfermedad para salvar vidas. La propuesta continúa este jueves 16 de octubre en la intersección de las calles Córdoba y Gregorio Fernández De la Puente, y el viernes 17 en el patio central de Casa de Gobierno, en Paraná. El horario es de 10 a 12.