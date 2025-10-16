La Vicegobernación capacitará a jóvenes en la Boleta Única Papel

Este viernes áreas de la Vicegobernación de Entre Ríos impulsarán una instancia de formación virtual destinada a estudiantes y docentes de nivel secundario, con el objetivo de dar a conocer el funcionamiento de la Boleta Única de Papel (BUP).

La capacitación se desarrollará el viernes 17 de octubre a las 10:30 horas y abordará el nuevo instrumento para sufragar que se implementará por primera vez en la provincia durante las próximas elecciones legislativas.

La actividad se realizará de manera virtual y está dirigida a jóvenes entrerrianos y docentes de nivel secundario. La propuesta es organizada de manera conjunta por el Instituto de Formación Legislativa de la Vicegobernación de Entre Ríos y el equipo del Senado Juvenil Entrerriano.

Cabe recordar que estas instancias comenzaron a desarrollarse en la provincia el pasado 5 de septiembre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, a través de un convenio con la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Más información

Para participar en esta capacitación se solicita conectarse al siguiente link: https://us06web.zoom.us/j/82388702842?pwd=QfBE4HfbQkMjlvAztEhhGCJOhDWwE8.1

ID de reunión: 823 8870 2842

Código de acceso: 397718