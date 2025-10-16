Ejecutan controles de poblaciones aviares para prevenir enfermedades

Con el fin de fortalecer la vigilancia sanitaria y preservar la fauna provincial, desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca monitorean y toman muestras en el marco del Programa de Vigilancia Epidemiológica sobre Salmonella spp. y otras enfermedades exóticas que afectan a la avicultura.

Técnicos de la Dirección de Recursos Naturales trabajaron en tal sentido en establecimientos de Concordia, Colón, Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú. La tarea se concreta junto a expertos de INTA Concepción del Uruguay y la Escuela de Avicultura con sede en Basavilbaso.

El trabajo incluyó el relevamiento de aves acuáticas silvestres migratorias pertenecientes a la familia de los anátidos y otros grupos, con el objetivo de determinar el estado sanitario de las poblaciones de aves silvestres, de traspatio, de raza y exóticas. Este relevamiento permite disponer de un sistema de alerta temprana ante la posible detección de enfermedades que pudieran tener conexión con especies locales o aves de producción.

Durante las actividades se cumplió estrictamente con los protocolos de bioseguridad, garantizando resultados fehacientes y de alto valor técnico-científico. Desde el área técnica destacaron que este tipo de acciones jerarquizan la labor de los profesionales entrerrianos abocados a la sanidad animal y al fortalecimiento del sistema provincial de vigilancia epidemiológica.