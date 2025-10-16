Oct 16

Ejecutan controles de poblaciones aviares para prevenir enfermedades

 

Con el fin de fortalecer la vigilancia sanitaria y preservar la fauna provincial, desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca monitorean y toman muestras en el marco del Programa de Vigilancia Epidemiológica sobre Salmonella spp. y otras enfermedades exóticas que afectan a la avicultura.

 

 

Técnicos de la Dirección de Recursos Naturales trabajaron en tal sentido en establecimientos de Concordia, Colón, Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú. La tarea se concreta junto a expertos de INTA Concepción del Uruguay y la Escuela de Avicultura con sede en Basavilbaso.

 

El trabajo incluyó el relevamiento de aves acuáticas silvestres migratorias pertenecientes a la familia de los anátidos y otros grupos, con el objetivo de determinar el estado sanitario de las poblaciones de aves silvestres, de traspatio, de raza y exóticas. Este relevamiento permite disponer de un sistema de alerta temprana ante la posible detección de enfermedades que pudieran tener conexión con especies locales o aves de producción.

 

Durante las actividades se cumplió estrictamente con los protocolos de bioseguridad, garantizando resultados fehacientes y de alto valor técnico-científico. Desde el área técnica destacaron que este tipo de acciones jerarquizan la labor de los profesionales entrerrianos abocados a la sanidad animal y al fortalecimiento del sistema provincial de vigilancia epidemiológica.

Deja un comentario

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.