Frigerio encabezó una reunión de gabinete centrada en los ejes del Presupuesto 2026

El gobernador Rogelio Frigerio presidió este miércoles una nueva reunión de gabinete, en la que analizó junto a su equipo los principales lineamientos del Presupuesto 2026, presentado en la Legislatura provincial. El proyecto pone el foco en áreas prioritarias que son continuidad del actual.

Del encuentro, que tuvo lugar en la Casa de Gobierno, participaron la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo provincial. En ese marco, el mandatario destacó que «las prioridades siguen siendo las mismas que en el presupuesto anterior, y tienen que ver con los bienes y servicios más sensibles para la población: la salud, la educación, la seguridad y las obras de infraestructura».

«Vamos a hacer obras en cada rincón de la provincia, vamos a intervenir el cien por ciento de las rutas, hospitales y escuelas», aseguró al hacer referencia al presupuesto presentado.

Durante la reunión, el gobernador hizo un repaso de los logros alcanzados a través de las políticas de Estado impulsadas desde el inicio de su gestión, entre las que mencionó «la disminución de la presión impositiva en 2024 y 2025».

«También hemos podido sostener subsidios importantes, como en la tarifa de luz para los sectores más vulnerables y para sectores de la producción. Pasamos de ser la provincia más cara en 2023, en términos de la boleta de energía eléctrica, a estar en la mitad de la tabla; hoy estamos en el puesto 11 y el objetivo es seguir bajando en ese ránking», aseguró Frigerio.

Otro de los aspectos destacados por el mandatario fue el cambio en la lógica de funcionamiento del Estado, ejemplificando en el proyecto MiradorTec. «Un edificio que estaba destinado a ser utilizado por funcionarios públicos pasó a convertirse en el polo tecnológico de innovación, de economía del conocimiento y de inteligencia artificial más moderno del país, y estamos muy orgullosos de eso», subrayó.