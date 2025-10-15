La paritaria estatal pasó a cuarto intermedio y continúa abierta

Este miércoles, el gobierno provincial y los gremios estatales UPCN y ATE acordaron pasar a un cuarto intermedio para el 4 de noviembre y mantener abierta la paritaria.

El gobierno provincial propuso extender el pago de una suma fija, no remunerativa, no bonificable de 50.000 pesos para activos y de 25.000 pesos para pasivos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Dicha propuesta no fue aceptada por los gremios, pero se acordó pasar a un cuarto intermedio para el 4 de noviembre, mantener la paritaria abierta y seguir dialogando. El gobierno confirmó que de igual manera liquidará la suma fija correspondiente a octubre.

En este sentido, el miembro paritario Luciano Rotman indicó: «El gobierno propone una medida realista y sostenible, que busca mantener el equilibrio entre el esfuerzo fiscal y el acompañamiento a las y los trabajadores públicos. La propuesta no fue acompañada en esta instancia, por eso planteamos pasar a un cuarto intermedio, mantener abierta la paritaria y seguir dialogando, con el compromiso de hacer efectivo igualmente el pago de la suma fija correspondiente a octubre, para que ningún trabajador cobre menos que el mes pasado», agregó.

Rotman, además remarcó que la propuesta presentada «busca cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores» y resaltó que «el pago del aguinaldo y el cierre de año se abonarán sin complicaciones, honrando todos los compromisos salariales con responsabilidad y sin comprometer el equilibrio fiscal de la provincia».