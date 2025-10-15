Oct 15

Jornada Internacional de Ovinos

 

*_25 de OCTUBRE_* – 9 a 14 h

> 📍 _En Jardín Botánico (FCA – UNER) – Av. Los Laureles Oro Verde, Entre Ríos_

🐑🐏

*Temáticas:* ‼️

* _Actualidad de la producción ovina en Paraguay_

* Presentación de Asociación Paraguaya de Criadores de Santa Inés

* _Historia de la raza Santa Inés en Paraguay_

* Caracterización de la raza Santa Inés

* _Cortes y comercialización de carne ovina en Paraguay_

* Presentación de créditos provinciales para el sector ovino

* 🌼 *Patio de las razas carniceras:* Charlas cortas

* `_Presentaciones a cargo de criadores_`

 

> _*INSCRIPCIÓN:*_ 🔗 _*https://forms.office.com/r/qKSj0M2Jtq?origin=lprLink*_

