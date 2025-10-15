Mejorarán la infraestructura escolar en la escuela Nº 60 de Crespo

En la escuela Nº 60 «Bicentenario» de Crespo, establecimiento que se ubica en calle Sarmiento 2200 y alberga a más de 340 estudiantes de nivel secundario, se llevó adelante el acto administrativo de cotejo de precios para la ejecución de obras para resolver problemas de filtraciones y reparaciones edilicias.

La institución cuenta con más de 2.000 m2 cubiertos distribuidos en dos plantas, donde funcionan aulas, laboratorio, taller de informática, medioteca, SUM, cocina-comedor, dependencias administrativas y patio. El edificio presenta filtraciones en techos y claraboyas, deterioro en revestimientos cerámicos de sanitarios y cocina, y fallas en aberturas y barandas metálicas, lo que dificulta el normal desarrollo de las actividades escolares.

Se intervendrán 750 m2 del edificio y se prevé la reparación del techo en el área del SUM, el acondicionamiento de cenefas y perfiles oxidados, el reemplazo de cielorrasos dañados y la impermeabilización de azoteas. También incluye la recomposición del cerco perimetral, refuerzos en rejas y barandas, y la colocación de barandas de acero inoxidable en rampas de acceso.

«En el ministerio definimos como prioridad atender las escuelas, las rutas y los hospitales de la provincia. En eso concentramos nuestros esfuerzos. La obra en la Escuela Bicentenario, que forma a muchos jóvenes crespenses, es la número 507 que vamos a intervenir para garantizar espacios seguros y adecuados para la educación de los entrerrianos.», destacó Hernán Jacob, coordinador del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.

El proyecto comprende un presupuesto oficial superior a 35 millones de pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos. En esta instancia se presentaron dos firmas oferentes: Calaco Construcciones SRL y Caminos Construcciones.

El acto tuvo lugar en las instalaciones del establecimiento y contó con la presencia del coordinador general del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob acompañado por el intendente de Crespo, Dr Marcelo Cerutti; la directora departamental de Escuelas, profesora Silvia Faure y la rectora del establecimiento, profesora Verónica A. Gelroth. De la Dirección General de Arquitectura y Construcciones acompañó la directora general, Claudia Benavento; el jefe zonal Paraná Campaña, Osvaldo Francovich y el personal técnico del organismo, Miguel Ángel Durán.