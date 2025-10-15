La Cámara de Diputados declaró de Interés una Jornada sobre prevención de abuso en niños, niñas y adolescentes

Destacada por una iniciativa de la diputada Carolina Streitenberger, se llevará a cabo la Jornada “Lo Que el Tiempo No Borra: Abuso Sexual, Memoria y Prescripción”, organizada por la Asociación Civil paranaense ASÍ BASTA. Será mañana jueves 16 de octubre en el Centro Cultural La Vieja Usina. Carla Leconte, presidenta de la asociación, dialogó con Radio Diputados para dar detalles del evento.

Así Basta es una organización pionera en la ciudad de Paraná en la prevención, sensibilización y abordaje del abuso sexual en la infancia y adolescencia, cumple este año una década de labor ininterrumpida y comprometida con la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El evento propone trabajar con ejes en la prevención y en protocolos de actuación frente a abusos en niños, niñas y adolescentes.

Al respecto, Leconte puntualizó que “contaremos con la presencia de la defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Laura Mendoza, y de Constanza Bessa, fiscal de Género y Abuso Sexual. Esperamos hablar de protocolo de abuso, más que nada, rescatar lo que es el informe de sospecha”. Resaltó que la intención es “hablar con adultos protectores sobre la prevención y trabajar el ‘semáforo del cuerpo’”, detalló.

La ponencia central estará a cargo de la Lic. Sonia Almada, psicóloga, fundadora y presidenta de la Fundación Aralma, autora de diversas obras sobre la temática y reconocida a nivel nacional e internacional por su compromiso con los derechos de las infancias. Cabe destacar que Almada es la primera sobreviviente de abuso sexual en integrar, por concurso, el proceso de selección para la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación.

En esa mesa se abordará, además, la necesidad de insistir con la aprobación de una ley a nivel nacional que tipifique los abusos a niños, niñas y adolescentes como imprescriptibles, específicamente el análisis de los plazos de prescripción penal en los delitos sexuales y su impacto en el acceso a la justicia. Cabe recordar que aun cuenta con estado parlamentario un proyecto llamado de ‘Respeto al Tiempo’, de la exsenadora entrerriana Sigrid Kunath, quien también participará del panel.

Leconte entendió que una ley de estas características es relevante ya que “hay que entender que la persona abusada no habla cuando quiere sino cuando puede; contar un abuso sexual es muy doloroso y aun más cuando ocurren en la niñez bajo amenaza, bajo la coerción, en el marco de mecanismos de poder”, explicó.

La jornada es libre y gratuita y está dirigida al público en general, previa inscripción. Puntualmente, está orientada a profesionales, a docentes, y a todo aquel adulto protector que tenga que tenga un niño en su familia. A partir de las 8 comenzarán las acreditaciones mientras que el cierre está previsto para las 11:30. Se emitirán certificados.

La prevención en la agenda de Diputados

La Declaración de Interés de la Jornada organizada por Así Basta fue impulsada por la diputada Carolina Streitenberger. Se fundamenta en “la relevancia social, educativa y comunitaria, su capacidad de incidir positivamente en la toma de conciencia colectiva y en la construcción de entornos más seguros para las infancias”.

Y destaca: “La Asociación Civil ASI BASTA, pionera en la ciudad de Paraná en la prevención, sensibilización y abordaje del abuso sexual en la infancia y adolescencia, cumple este año una década de labor ininterrumpida y comprometida con la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.