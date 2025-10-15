La Vicegobernación realizará una jornada de sensibilización contra el cáncer de mama

En el marco de la iniciativa global promovida por la Organización Mundial de la Salud denominada “Octubre Rosa”, la Vicegobernación de Entre Ríos, a través del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, realizará una Jornada de sensibilización y prevención sobre el cáncer de mama.

La actividad tendrá lugar del 15 al 17 de octubre en la zona de Casa de Gobierno y consistirá en la distribución de folletería y cintas color rosa que son un símbolo mundial de la lucha contra la enfermedad. Con la propuesta que difundirá el mensaje: “Amor por la vida. Chequeate a tiempo”, se busca promover la detección temprana a través de mamografías, y concientizar sobre la importancia que tiene la prevención y la detección precoz para salvar vidas.

Cronograma

La actividad tendrá lugar durante tres días, en el horario de 10 a 12. El miércoles 15 de octubre será en Plaza Carbó (atrás de Casa de Gobierno), el jueves 16 en la intersección de las calles Córdoba y Gregorio Fernández De la Puente, mientras que el viernes 17 tendrá lugar en el patio central de Casa de Gobierno.