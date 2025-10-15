«Estamos muy agradecidos con el personal policial por el accionar», sostuvo Roncaglia

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, brindó este martes una conferencia de prensa para ofrecer detalles sobre la investigación y la reciente detención de Pablo Laurta, el principal sospechoso de cometer dos femicidios en Córdoba y un presunto homicidio en Entre Ríos.

Roncaglia destacó la labor de las fuerzas de seguridad, subrayando la velocidad y la excelente coordinación entre las policías de Entre Ríos y Córdoba, además de la articulación con el Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, con fuerzas policiales del país vecino y la justicia entrerriana.

«Las fuerzas policiales trabajaron con una velocidad admirable. Estamos muy agradecidos con el personal policial por el accionar en la detención de esta persona», sostuvo el ministro.

«Sabíamos que nuestra institución está a la altura de las circunstancias, pero igual, queremos agradecer la respuesta y la rapidez», aseguró.

Vale recordar que, Laurta, un uruguayo de 33 años, fue detenido como presunto autor de un doble femicidio en Córdoba, pero la investigación lo vincula además con un crimen en Entre Ríos.

Roncaglia afirmó que, por el tipo de accionar, los delitos no fueron cometidos por un mero impulso: «Creemos que esta persona detenida no se manejó ante un mero impulso, sino que tuvo plena conciencia de la ejecución de los delitos que iba a cometer», subrayó.

Este complejo escenario es lo que hizo que las tareas investigativas y el trabajo articulado fueran tan cruciales para lograr la detención.

Actualmente, las autoridades se encuentran peritando más pruebas y se trabaja en la autopsia del cuerpo hallado en Entre Ríos para confirmar su identidad.