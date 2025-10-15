Basquetbol: Juan Siemienczuk llevará su Campus a Bolivia

El entrenador paranaense Juan Siemienczuk continúa expandiendo su labor formativa en el básquetbol sudamericano.

Durante el mes de noviembre, el entrerriano desarrollará su reconocido “Basketball Campus JS” en Bolivia, con dos sedes confirmadas: Tarija (3, 4 y 5 de noviembre) y Santa Cruz de la Sierra (6, 7 y 8 de noviembre).

El campus, destinado a jugadores y jugadoras de entre 12 y 18 años, propone una experiencia integral de aprendizaje que trasciende lo técnico y lo táctico.

Entre los ejes de trabajo se destacan el desarrollo técnico y táctico individual, la neurociencia aplicada al deporte, la formación integral, la motivación y el crecimiento personal.

Siemienczuk, quien tuvo un par de experiencias en el básquet del altiplano, impulsa esta propuesta completa que combina herramientas actuales y una visión moderna del juego.

El “Basketball Campus JS” cuenta con la organización de TS360 Total Sport y mantendrá abiertas las inscripciones hasta el 21 de octubre, incluyendo dentro del registro la indumentaria oficial.

De esta manera, Siemienczuk refuerza su compromiso con la capacitación de jóvenes deportistas, llevando al ámbito internacional su experiencia y profesionalismo a nuevas generaciones de jugadores en suelo boliviano