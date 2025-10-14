Automovilismo: Roberto Main y un podio en Córdoba 

El entrerriano se destacó en la serie y en la final de la octava fecha, donde selló dos segundos puestos que le permitieron sumar fuerte en el 4000

El entrerriano Roberto Carlos Main, representante de María Grande, tuvo un gran desempeño en la octava fecha del Nuevo Car Show disputada en el Autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, donde consiguió el segundo puesto tanto en la serie como en la final del TC 4000 a bordo de su Chevy, confirmando su crecimiento en la temporada.

“Fuimos de menor a mayor en cada salida a pista. El auto estaba firme y habíamos hecho varios cambios después de Paraná que le cayeron muy bien. Trabajamos mucho en el taller para que funcionara mejor, y se notó bastante. En clasificación quedamos quintos, aunque creo que el auto tenía potencial para estar más adelante. Un error mío en el último sector no me permitió cerrar una buena vuelta”, explicó Main sobre el comienzo del fin de semana.

En la serie, Main tuvo que recuperarse después de una partida complicada: “La largada fue un poco enredada por el quedo de Brian Perino, en la primera vuelta quedé relegado pero me pude recuperar y terminamos segundos. Mientras qu en la final hicimos una buena largada, quedamos terceros y teníamos un buen potencial. Por delante estaba Brian Yacob y se me hizo difícil pasarlo, sobre todo en los curvones donde me hacía bajar mucho la velocidad, y en las rectas el motor de él empujaba mucho”, contó.

A pesar de la situación adversa para el avance, Main logró una maniobra clave que le permitió superar al Ford del «Cone»:

“Aproveché en la séptima vuelta que él se desacomodó un poco y pude superarlo. Después el auto ya estaba bastante desgastado, recortamos algo de diferencia con Mauricio Chiaverano, que se había escapado adelante, pero no alcanzó porque la distancia era grande”, detalló el piloto de la Chevy.

Con este resultado, Main se mantiene entre los principales animadores del campeonato y ya piensa en lo que viene:

“Nos vamos con buenas conclusiones del fin de semana. Vamos a seguir trabajando para lo que queda del campeonato, buscando ganar la serie que nos falta o una final para ser candidatos plenos. San Jorge es un circuito que en las últimas dos veces no nos cayó bien, así que trabajaremos para ir con una buena puesta a punto y lograr un gran resultado”, cerró. (Prensa NCSS)