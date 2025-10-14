Roncaglia sobre el uruguayo detenido por el triple homicidio: «Mente criminal metódica»

Este martes por la mañana se realizó una conferencia de prensa en la Jefatura Provincial de la Policía.

El ministro de Seguridad aseguró que el acusado actuó con una «plena conciencia de los delitos» y que la detención es el resultado de la importancia del «intercambio dinámico de información» con la policía de Córdoba. Además se cree que el primer crimen fue el del chofer de Uber, Martín Palacio, cuyo cuerpo desmembrado fue hallado en Concordia, supo APFDigital.

La Policía de Entre Ríos, en colaboración con la de Córdoba, logró desarticular la secuencia criminal de Pablo Rodríguez Laurta (39), ciudadano uruguayo, a quien las autoridades califican como una «verdadera mente criminal metódica» y sospechoso de cometer dos femicidios en Córdoba y el homicidio de un chofer de Uber en Entre Ríos.

El Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, destacó el trabajo y la coordinación, transmitiendo el orgullo del gobernador Rogelio Frigerio por una institución que demostró estar «a la altura de circunstancias».

El hallazgo que confirmó la hipótesis del «crimen y causa»

Rodríguez Laurta fue identificado inicialmente en Concordia tras la denuncia por la desaparición del chofer Martín Palacio el jueves pasado, solo dos días después de que el uruguayo lo contratara.

La investigación tomó un giro dramático cuando se lo vinculó con un doble femicidio en Córdoba, donde habría asesinado a su ex pareja y a su suegra.

En este marco Roncaglia aseguró que el criminal actuó con «plena conciencia de los delitos» y que la detención es el resultado de la importancia del «intercambio dinámico de información que logramos con la policía de Córdoba».

El Jefe de la Departamental Concordia, José María Rosatelli, confirmó que los rastrillajes en la zona donde se apagó el teléfono de Palacio condujeron al macabro hallazgo: «encontramos al lado de un puente, un cadáver desmembrado». Roncaglia señaló que el cuerpo, al que «Faltan algunas extremidades… que fue decapitado», sería de Palacio.

El ministro sugirió que el móvil fue ocultar los crímenes posteriores, ya que «creemos que asesinó a Martín para ocultar la información», siendo un «homicidio, crimen y causa». Ante la complejidad del caso y la presunción de que fue el primer hecho criminal, Roncaglia adelantó que el detenido deberá ser indagado primero en Entre Ríos, ya que «va a ser indagado primero por esa circunstancia acá».

Detención estratégica para salvar al menor

La ubicación final del criminal se logró el domingo, cuando las celdas telefónicas lo situaron en Gualeguaychú. El operativo fue montado de inmediato con la prioridad de rescatar a su hijo de 5 años, que padece autismo. El Jefe Departamental de Gualeguaychú, Luis Alberto Báez, explicó que la aprehensión se realizó de forma sigilosa en el hall de un hotel: «Al bajar esta persona con la bandeja de desayuno y con el menor a su lado, ellos lo aprehenden estando de civil… el masculino fue sorprendido».

Roncaglia justificó la rapidez y la estrategia aludiendo al riesgo de que el criminal pudiera «atentar contra la policía o asesinar a su hijo y suicidarse». El niño fue asistido inmediatamente por una funcionaria policial y ya fue trasladado a Córdoba bajo protección del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

El Jefe de la Policía de Entre Ríos, Comisario General Claudio González, concluyó el encuentro pidiendo prudencia: «Apelo a la responsabilidad de lo que comunicamos,» aludiendo al dolor del caso y al hecho de que «hoy Pedro cumple seis años», mientras la policía continúa los rastrillajes en búsqueda de las partes faltantes del cuerpo. (APFDigital)