Se fortalecen espacios de acceso a deportes y natación para adolescentes del Copnaf

Adolescentes de residencias socioeducativas y del programa Deporte para Todos podrán participar en actividades deportivas y recreativas en el Atlético Echagüe Club, a partir de un acuerdo entre la Secretaría de Deportes, el Copnaf y la institución paranaense.

Autoridades del gobierno provincial estuvieron presentes el club Echagüe de Paraná donde la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) firmaron un acuerdo para que adolescentes de residencias y del programa Deporte para Todos accedan a clases gratuitas de natación y a espacios de recreación.

Al respecto el secretario de Deportes, Sebastián Uranga dijo: «Este convenio busca ampliar el acceso al deporte a personas que por distintos motivos no pueden llegar a los clubes».

Con el objetivo de ampliar las oportunidades deportivas para adolescentes acompañados por el organismo provincial, se realizaron las rúbricas esta mañana en la oficina del club. La propuesta fomenta hábitos saludables, integración social y espacios de recreación.

En ese marco, la presidente del Copnaf, Clarisa Sack, subrayó que «el deporte es una herramienta valiosa para el desarrollo y la inclusión. Cuando el Estado y las instituciones deportivas trabajan juntas se abren oportunidades para que los adolescentes crezcan y disfruten en comunidad».

Los acuerdos fueron suscriptos junto al presidente del club, Gustavo Piérola y el tesorero Roberto Rochi. También participaron del evento por el Copnaf el director de protección integral de las adolescencias, Pablo Galarza; la subdirectora de Promoción y Fortalecimiento de la Autonomía Adolescente, Betiana Fornara y la subdirectora de cuidados alternativos para las adolescencias, Janet Miraglio.