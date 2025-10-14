Buscan intensamente a una adolescente en Entre Río

La Policía de Ente Ríos solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Yanina Alejandra Cardú, una adolescente de 16 años oriunda de Rosario de Tala.
Se informó que Yanina Cardú es de contextura física delgada, 1.60 metros aproximadamente de estatura, cabello ondulado, negro, tez trigueña, labios gruesos, boca ancha, ojos almendrados y negros.
Vestia al momento de ausentarse un buzo corto arriba del ombligo, mangas largas, camuflado, pantalón tipo jean color azul oscuro, zapatillas negras.
Ante cualquier información, comunicarse con la comisaría más cercana o al 03445 42-1546 de la Jefatura de Tala. (Impacto De Noticias)