El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital

El Consejo General de Educación (CGE) informó que está disponible en línea el Analítico Provisorio correspondiente a la Actualización de Credencial de Puntaje Docente de Nivel Secundario y sus modalidades.

El presidente de Jurado de Concurso del CGE, Gonzalo Pais destacó el trabajo realizado “en la actualización total de las credenciales con el fin de poner al día las credenciales, cumpliendo lo que establecen las normativas vigentes para concretar la exposición”. Resaltó además, que “estas actualizaciones hacen justicia al esfuerzo que realizan los docentes cotidianamente en su formación continua, haciendo posible que quienes más se preparan puedan avanzar en la carrera en el nivel, brindando un mejor nivel educativo al contar con nuestros docente más preparados”.

El documento podrá ser consultado a través del Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE), y se habilitará un único período de reclamos, que se extenderá hasta las 12 del día 27 de octubre inclusive.

El Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital emitido por Jurado de Concurso del CGE, establecido mediante Acuerdo Paritario por Resolución Nº 783/12 MT y en el marco de la Resolución 2300/22 CGE, alcanza a Docentes de Nivel Secundario y sus modalidades. La información es difundida a través de la circular 12/2025 JC, dirigida a Direcciones Departamentales de Escuela, Supervisores Zonales, Equipos Directivos y Docentes de las Escuelas Secundarias.

Desde el CGE detallaron que cada docente podrá presentar un solo reclamo durante este período, por lo que se recomienda realizarlo de forma clara y específica, indicando los ítems a revisar. En el caso de objeciones vinculadas a antecedentes, será obligatorio especificar el número correspondiente.

Los topes fijados para la evaluación y la correspondiente actualización son los siguientes: Antigüedad: al 31/07/2025; Servicios: al 31/07/2025; Antecedentes de formación Docente Continua: desde el 01/07/2021 al 31/07/2024; Zona: al 31/12/2024; Concepto: al 31/12/2024; Jerarquía: al 31/12/2024 y Otros Títulos: al 03/10/2025.

Para visualizar y efectuar reclamos se deberá ingresar al Legajo Personal: Mi Credencial, Pestaña Actualización Provisoria – Pestaña Reclamos. Para el caso de reclamo de Antecedentes se solicita especificar el número del mismo.