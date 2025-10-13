Brindaron detalles sobre el operativo que permitió detener a Rodríguez Laurta y rescatar a su hijo

Tras el operativo realizado este domingo en Gualeguaychú, que permitió detener a Pablo Daniel Rodríguez Laurta y rescatar a su hijo -a quien había secuestrado en la provincia de Córdoba-, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos ofreció una conferencia de prensa para brindar precisiones sobre el procedimiento.

La exposición estuvo a cargo del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, y el jefe departamental de Gualeguaychú, Luis Alberto Báez. Durante la conferencia, explicaron que el hombre fue aprehendido en la entrada de un hotel de la ciudad mientras intentaba organizar su cruce ilegal hacia Uruguay junto al menor.

En ese sentido el ministro de Roncaglia, resaltó la importancia del diálogo y trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad de Córdoba, a cargo de Juan Pablo Quinteros, quienes brindaron información necesaria para realizar el operativo. «Inmediatamente tras recibir la información este mediodía nos pusimos a trabajar con el jefe de Policía, los jefes de la departamentales y el personal de la departamental Gualeguaychú», sostuvo.

Puntualmente informaron que durante la detención, Rodríguez Laurta, sufrió una descompensación por lo que fue trasladado a un hospital local para recibir atención médica y ya se encuentra alojado en una dependencia policial. Mientras que el niño fue puesto bajo resguardo por el Consejo Provincial del Niño, Adolescente y Familia (Copnaf).

Sobre el caso

En la oportunidad precisaron que el caso de Pablo Daniel Rodríguez Laurta se vinculó con otra investigación en curso en la provincia, que es la desaparición de un conductor de una aplicación de viajes, identificado como Martín Palacios, cuyo vehículo fue hallado incendiado en Córdoba.

Según indicaron, Rodríguez Laurta había solicitado un viaje desde Concordia a través de una aplicación, un automóvil Toyota Corolla conducido por Palacios. La familia del chofer, al perder contacto con él, radicó la denuncia, lo que dio inicio a la búsqueda en la ciudad de Concordia.

El jueves, las autoridades tomaron conocimiento del hallazgo del vehículo incendiado en Córdoba. En coordinación con la Policía de esa provincia, se estableció que Rodríguez Laurta podría estar vinculado al homicidio de dos mujeres, tras lo cual se fugó con su hijo de cinco años.

Se reiteró en la oportunidad que fue clave el intercambio constante de información entre las fuerzas de seguridad de Córdoba y Entre Ríos, para lograr determinar una posible zona de localización del sospechoso, lo que permitió organizar el operativo que culminó con su detención en Gualeguaychú y el rescate del menor