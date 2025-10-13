El encuentro federal de Cambio Climático posicionó a Entre Ríos en la agenda ambiental nacional

El Encuentro Federal Camino a la COP30, concluyó en Paraná consolidando a Entre Ríos como protagonista del principal espacio de articulación de la agenda climática a nivel subnacional; que es la Alianza Verde Argentina, espacio compartido con Córdoba, La Pampa, Misiones, Jujuy y Santa Fe.

La cumbre reunió a gobiernos provinciales, figuras de la cooperación internacional como la delegación de la Unión Europea y GIZ Argentina, el sector bancario y la academia, generando un marco estratégico clave de cara a la Conferencia de las Partes en Belém, Brasil.

La apertura oficial contó con la Vicegobernadora Alicia Aluani, el Ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, el presidente de Fundación Banco de Bosques Pedro Friedich y la participación virtual del Presidente designado de la COP30, Andrè Corrêa do Lago, del Embajador de Brasil en Argentina, Julio Glintternick Bitelli y Christian Asinelli vicepresidente corporativo de Programación Financiera del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El debate se caracterizó por abordar desde la transición justa y la promoción de la bioeconomía hasta los desafíos de acceso al financiamiento para los territorios. Organismos como el CFI, ICLEI, GIZ y expertos del Banco Mundial y de distintas empresas privadas debatieron sobre las Soluciones Basadas en la Naturaleza y las urgentes necesidades de inversión, mientras que el sector privado, con referentes del Grupo Petersen, Genesis y BYMA, discutió el rol de la banca y los mercados de carbono en la agenda de la sostenibilidad. La amplitud del encuentro se reflejó en la atención a temas como el rol de la biodiversidad y las áreas protegidas, un enfoque clave en la previa a la COP30 amazónica, con la presencia de Pedro Friedrich de la Fundación Banco de Bosques.

Las provincias firmaron la Declaración de Paraná, un acuerdo programático que consolida el concepto de federalismo climático en Argentina. Este documento reafirma el compromiso de los gobiernos subnacionales de actuar con `una sola voz en la COP30¿ y de impulsar canales directos de acceso al financiamiento internacional, incluyendo los fondos de Pérdidas y Daños, y el Fondo Verde del Clima.

Además, el compromiso del gobierno provincial se materializó con la firma de dos convenios estratégicos que garantizan la continuidad de la agenda de sostenibilidad. Por un lado, se suscribió un acuerdo con el Banco de Entre Ríos y su Fundación para promover el desarrollo sostenible y la educación ambiental en el marco de la Alianza B. Por el otro, se formalizó un convenio con el Proyecto DOS.BIO para evaluar la instalación de cuatro plantas de biogás para producir energía renovable a partir de desechos avícolas. Este acuerdo es clave, ya que busca inyectar el biometano en los gasoductos de Gasnea, proyectando a Entre Ríos como un polo de BioGNL y economía circular.

La ceremonia de cierre, que contó con la presencia de Hojman, el secretario de Ambiente y Desarollo Sustentable de San Luis y titular del Cofema, Federico Cacace, y la diputada provincial y presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales María Elena Romero, enfatizó la voluntad de continuidad. Las autoridades coincidieron en que es imperativo «seguir fortaleciendo los espacios conjuntos de articulación federal», para que el compromiso de los gobiernos subnacionales tenga el impacto que la agenda global requiere.